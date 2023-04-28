Путин поручил внимательно и системно вести работу по интеграции новых регионов России

Деятельность по интеграции новых российских регионов необходимо проводить системно и с особым вниманием, чтобы население чувствовало себя включённым в общее пространство страны. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

"Ещё одним приоритетом является юридическое обеспечение полной интеграции четырёх регионов, вошедших в состав России 30 сентября 2022 года: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Важно внимательно и системно вести эту работу, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству нашей страны", — пояснил российский лидер.

Он подчеркнул, что предстоит принять все необходимые меры ради защиты свободного и однозначного выбора граждан вернуться в Россию.