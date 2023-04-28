КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

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28 апреля, 15:10

Путин поручил внимательно и системно вести работу по интеграции новых регионов России

Путин: Работа по интеграции новых регионов РФ должна идти внимательно и системно

Деятельность по интеграции новых российских регионов необходимо проводить системно и с особым вниманием, чтобы население чувствовало себя включённым в общее пространство страны. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

"Ещё одним приоритетом является юридическое обеспечение полной интеграции четырёх регионов, вошедших в состав России 30 сентября 2022 года: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Важно внимательно и системно вести эту работу, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству нашей страны", — пояснил российский лидер.

Он подчеркнул, что предстоит принять все необходимые меры ради защиты свободного и однозначного выбора граждан вернуться в Россию.

Путин назвал новые регионы России её историческими землями

Путин назвал новые регионы России её историческими землями

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в защите Донбасса от агрессии Украины с 2014 года.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Татьяна Миссуми
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