Путин подписал закон о статусе ветерана для контрактников и ополченцев Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в защите Донбасса от агрессии Украины с 2014 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях ДНР и ЛНР в составе Вооружённых сил ДНР, ЛНР в период с 12 мая 2014 года", — говорится в пояснительной записке.

В процессе принятия в законопроект были внесены поправки о статусе ветерана для лиц, заключивших контракт с организациями, содействующими ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Также они могут получить статус инвалида боевых действий.