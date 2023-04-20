Госдума наделила статусом ветеранов ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года

Депутаты Госдумы на заседании в четверг приняли закон о наделении статусом ветерана ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года. Речь идёт о тех лицах, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР участвовали в боевых действиях в составе местных воинских формирований начиная с 12 мая 2014 года.

Ко второму чтению в документ были внесены поправки, в соответствии с которыми статус ветерана также получат бойцы организаций, содействующих Вооружённым силам в выполнении задач.