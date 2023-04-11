В закон "О ветеранах" могут внести поправки о новых выплатах

Депутат Госдумы Евгений Фëдоров обратился к главе Министерства труда РФ Антону Котякову с предложением ввести компенсации за мобильную связь и домашний интернет для ветеранов. Документ есть в распоряжении RT.

Парламентарий указал, что Федеральным законом "О ветеранах" участникам боевых действий гарантируется целый список мер социальной поддержки. В него входит как установка домашнего телефона, так и компенсация части трат за ЖКХ и прочих взносов.

Однако компенсацию за мобильную связь и домашний интернет ФЗ не предусматривает, а ими пользуется большинство ветеранов. Тем более те, кто получил инвалидность при выполнении служебного долга. Многие операции им приходится проводить дистанционно.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Федеральный закон "О ветеранах" в части введения компенсации 50% затрат на мобильную связь и домашний интернет для ветеранов боевых действий, 100% — для ветеранов, ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях", — говорится в обращении Фëдорова.