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11 апреля, 16:07

В закон "О ветеранах" могут внести поправки о новых выплатах

Депутат Фëдоров предложил компенсировать ветеранам затраты на домашний интернет

Депутат Госдумы Евгений Фëдоров обратился к главе Министерства труда РФ Антону Котякову с предложением ввести компенсации за мобильную связь и домашний интернет для ветеранов. Документ есть в распоряжении RT.

Парламентарий указал, что Федеральным законом "О ветеранах" участникам боевых действий гарантируется целый список мер социальной поддержки. В него входит как установка домашнего телефона, так и компенсация части трат за ЖКХ и прочих взносов.

Однако компенсацию за мобильную связь и домашний интернет ФЗ не предусматривает, а ими пользуется большинство ветеранов. Тем более те, кто получил инвалидность при выполнении служебного долга. Многие операции им приходится проводить дистанционно.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Федеральный закон "О ветеранах" в части введения компенсации 50% затрат на мобильную связь и домашний интернет для ветеранов боевых действий, 100% — для ветеранов, ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях", — говорится в обращении Фëдорова.

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Ранее в Госдуме заявили, что к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с указом президента ветераны получат федеральные выплаты. Но они также могут быть проведены и на региональном уровне.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Ирина Фальке
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