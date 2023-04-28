КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 15:12

Путин рассказал о новых предложениях рабочей группы по СВО

Парламентарии должны проработать новые меры поддержки военнослужащих в зоне проведения СВО и их семей, заявил президент России Владимир Путин.

"Пока сделано, конечно же, не всё. Целый ряд новых мер по поддержке участников спецоперации и их семей предложен парламентской рабочей группой, и, конечно, их нужно проработать", сказал он в ходе встречи с Советом законодателей.

Бойцы СВО и их семьи получили почти 60 млрд рублей помощи за год

Бойцы СВО и их семьи получили почти 60 млрд рублей помощи за год

Ранее Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в конфликте на Украине с 2014 года. Также это касается сотрудников организаций, содействующих ВС РФ в зоне проведения СВО.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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