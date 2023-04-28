Путин рассказал о новых предложениях рабочей группы по СВО
Парламентарии должны проработать новые меры поддержки военнослужащих в зоне проведения СВО и их семей, заявил президент России Владимир Путин.
"Пока сделано, конечно же, не всё. Целый ряд новых мер по поддержке участников спецоперации и их семей предложен парламентской рабочей группой, и, конечно, их нужно проработать", — сказал он в ходе встречи с Советом законодателей.
Ранее Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в конфликте на Украине с 2014 года. Также это касается сотрудников организаций, содействующих ВС РФ в зоне проведения СВО.
LIFE / Павел Баранов