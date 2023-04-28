Бойцы СВО и их семьи получили почти 60 млрд рублей помощи за год
Минтруд: Более 57 млрд рублей направили на поддержку участников СВО в 2022 году
На поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, и их семей в прошлом году направили почти 60 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания президиума Совета законодателей России.
"В общей сложности в 2022 году в субъекты РФ направлено на меры поддержки участников СВО и их семей более 57 млрд рублей", — уточнил министр.
При этом уже только в первом квартале 2023 года на эти цели было направлено 14,5 миллиарда рублей, добавил глава ведомства.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин отдельно потребовал помочь военнослужащим и переехавшим в Ростовскую область из близлежащих регионов на фоне специальной военной операции. К слову, с момента её начала границу региона в сторону РФ пересекли уже более трёх миллионов человек.
VK / Минобороны России