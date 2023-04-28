Бойцы СВО и их семьи получили почти 60 млрд рублей помощи за год

На поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, и их семей в прошлом году направили почти 60 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания президиума Совета законодателей России.

"В общей сложности в 2022 году в субъекты РФ направлено на меры поддержки участников СВО и их семей более 57 млрд рублей", — уточнил министр.

При этом уже только в первом квартале 2023 года на эти цели было направлено 14,5 миллиарда рублей, добавил глава ведомства.