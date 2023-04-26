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Регион
Опубликовано 26 апреля 2023, 11:46
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Путин потребовал помочь военным и переехавшим в Ростовскую область на фоне СВО

На Ростовскую область легла дополнительная нагрузка на фоне СВО, поэтому необходимо помочь военнослужащим и тем, кто переехал сюда из близлежащих регионов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с ростовским губернатором Василием Голубевым.

Фрагмент встречи Путина в режиме видеоконференции с Голубевым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Сегодня, безусловно, нужно оказать людям помощь — и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей. <...> Прошу вас дальше не снижать внимание к этим чрезвычайно важным вопросам, людям, которые переехали на территорию Ростовской области из наших близлежащих регионов тоже", — подчеркнул глава государства.

По словам Голубева, с начала СВО границы Ростовской области в сторону России пересекли свыше трёх миллионов человек. В частности, для них были развёрнут 161 пункт временного размещения. Кроме того, был организован транзит граждан в другие 43 субъекта нашей страны.

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А ранее сообщалось, что Путин поручил обеспечить равные условия и выплаты для участников СВО. По словам президента, категория военнослужащего не имеет значения, нежели отношение бойца к Родине.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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