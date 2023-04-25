В одном из регионов РФ участников СВО освободили от транспортного налога

Участников СВО из Волгоградской области освободили от уплаты транспортного налога. Как сообщается на сайте облдумы, льгота распространяется на транспортные средства мощностью до 150 лошадиных сил включительно.

"Льготой смогут воспользоваться все участники СВО (призванные по частичной мобилизации, контрактники, добровольцы), на которых зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски", — говорится в сообщении.