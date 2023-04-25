В одном из регионов РФ участников СВО освободили от транспортного налога
В Волгоградской области участников СВО освободили от транспортного налога
Участников СВО из Волгоградской области освободили от уплаты транспортного налога. Как сообщается на сайте облдумы, льгота распространяется на транспортные средства мощностью до 150 лошадиных сил включительно.
"Льготой смогут воспользоваться все участники СВО (призванные по частичной мобилизации, контрактники, добровольцы), на которых зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски", — говорится в сообщении.
Кроме того, для остальных категорий налогоплательщиков, имеющих право на освобождение от уплаты транспортного налога (к ним, в частности, относятся ветераны боевых действий, инвалиды I и II групп, чернобыльцы, многодетные родители), увеличен предел мощности двигателя транспортного средства со 100 до 150 лошадиных сил.
Ранее Лайф сообщал о том, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак передал российскому лидеру Владимиру Путину предложение рабочей группы по вопросам СВО по установлению единого федерального стандарта мер поддержки участников спецоперации и их семей. Он также предложил главе государства снять ограничения по военной ипотеке для участников СВО.
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