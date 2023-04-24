Турчак предложил Путину ввести единый стандарт поддержки участников СВО

"Все регионы без исключения ввели у себя меры поддержки семей участников специальной военной операции. Понятно, что их уровень разный, зависит от финансовых возможностей конкретного региона. Необходимо сделать так, чтобы независимо от региона проживания семья бойца была одинаково защищена, одинаково поддержана", — заявил он на встрече с главой государства.