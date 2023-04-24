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Регион
Опубликовано 24 апреля 2023, 10:29

Турчак предложил Путину ввести единый стандарт поддержки участников СВО

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак передал президенту Владимиру Путину предложение рабочей группы по вопросам СВО по установлению единого федерального стандарта мер поддержки участников спецоперации и их семей.

Для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, по мнению Турчака, следует предусмотреть дополнительную поддержку.

"Все регионы без исключения ввели у себя меры поддержки семей участников специальной военной операции. Понятно, что их уровень разный, зависит от финансовых возможностей конкретного региона. Необходимо сделать так, чтобы независимо от региона проживания семья бойца была одинаково защищена, одинаково поддержана", — заявил он на встрече с главой государства.

Путин: Муниципальные власти должны знать потребности каждой семьи участников СВО
Путин: Муниципальные власти должны знать потребности каждой семьи участников СВО

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. 3 апреля президент подписал указ о создании организации и назначил её главой Анну Цивилёву.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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