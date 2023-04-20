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Регион
Опубликовано 20 апреля 2023, 11:39

Путин: Муниципальные власти должны знать потребности каждой семьи участников СВО

Муниципальные власти должны знать о потребностях и нуждах каждой семьи участников спецоперации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе заседания Совета по местному самоуправлению глава государства отметил, что когда в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные, честные, порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу о жителях, то именно там и добиваются эффективного решения возникающих проблем. По его словам, "такой подход к делу особенно важен при поддержке семей участников СВО".

Путин назвал помощь людям самой главной задачей властей в контексте СВО
Путин назвал помощь людям самой главной задачей властей в контексте СВО

"Муниципалитетам <…> необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи", — добавил Путин.

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. 3 апреля президент подписал указ о создании организации и назначил её главой Анну Цивилёву.

В Подмосковье открылся "Центр ZOV", занимающийся поддержкой участников СВО
В Подмосковье открылся "Центр ZOV", занимающийся поддержкой участников СВО
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Kremlin.ru

Иван Косицын
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