Путин: Муниципальные власти должны знать потребности каждой семьи участников СВО
Муниципальные власти должны знать о потребностях и нуждах каждой семьи участников спецоперации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе заседания Совета по местному самоуправлению глава государства отметил, что когда в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные, честные, порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу о жителях, то именно там и добиваются эффективного решения возникающих проблем. По его словам, "такой подход к делу особенно важен при поддержке семей участников СВО".
"Муниципалитетам <…> необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи", — добавил Путин.
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. 3 апреля президент подписал указ о создании организации и назначил её главой Анну Цивилёву.