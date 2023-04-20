Путин: Муниципальные власти должны знать потребности каждой семьи участников СВО

В ходе заседания Совета по местному самоуправлению глава государства отметил, что когда в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные, честные, порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу о жителях, то именно там и добиваются эффективного решения возникающих проблем. По его словам, "такой подход к делу особенно важен при поддержке семей участников СВО".