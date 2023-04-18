В Подмосковье открылся "Центр ZOV", занимающийся поддержкой участников СВО

В Подмосковье открылся первый "Центр ZOV", занимающийся поддержкой участников специальной военной операции (СВО) на Украине и их семей. Об этом заявила пресс-служба "Единой России".

Центр рассчитан на 125 мест и оснащён современным оборудованием. Как отметила заместитель главы рабочей группы, руководитель гуманитарного штаба "Единой России" Анна Кузнецова, спектр услуг достаточно широкий. Так, в одном здании военный может получить все виды помощи — от медицинской реабилитации до консультации психолога, юриста или соцработника. Кузнецова подчеркнула, что в центре в Подмосковье также открыта общественная приёмная партии, где депутаты и представители профильных ведомств встречаются с гражданами.