В Подмосковье открылся "Центр ZOV", занимающийся поддержкой участников СВО
Внутри "Центра ZOV" в Подмосковье. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально
В Подмосковье открылся первый "Центр ZOV", занимающийся поддержкой участников специальной военной операции (СВО) на Украине и их семей. Об этом заявила пресс-служба "Единой России".
"В основе проекта — программа комплексной реабилитации, которую ранее представила рабочая группа по вопросам СВО. Учреждение располагается на базе центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки", — отметили в партии.
Центр рассчитан на 125 мест и оснащён современным оборудованием. Как отметила заместитель главы рабочей группы, руководитель гуманитарного штаба "Единой России" Анна Кузнецова, спектр услуг достаточно широкий. Так, в одном здании военный может получить все виды помощи — от медицинской реабилитации до консультации психолога, юриста или соцработника. Кузнецова подчеркнула, что в центре в Подмосковье также открыта общественная приёмная партии, где депутаты и представители профильных ведомств встречаются с гражданами.
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. 3 апреля президент подписал указ о создании организации и назначил её главой Анну Цивилёву.