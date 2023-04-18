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18 апреля, 18:52

В Подмосковье открылся "Центр ZOV", занимающийся поддержкой участников СВО

<p>Внутри "Центра ZOV" в Подмосковье. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/er_molnia/7075" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Единая Россия. Официально</a></p>

Внутри "Центра ZOV" в Подмосковье. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

В Подмосковье открылся первый "Центр ZOV", занимающийся поддержкой участников специальной военной операции (СВО) на Украине и их семей. Об этом заявила пресс-служба "Единой России".

"В основе проекта — программа комплексной реабилитации, которую ранее представила рабочая группа по вопросам СВО. Учреждение располагается на базе центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки", — отметили в партии.

Центр рассчитан на 125 мест и оснащён современным оборудованием. Как отметила заместитель главы рабочей группы, руководитель гуманитарного штаба "Единой России" Анна Кузнецова, спектр услуг достаточно широкий. Так, в одном здании военный может получить все виды помощи — от медицинской реабилитации до консультации психолога, юриста или соцработника. Кузнецова подчеркнула, что в центре в Подмосковье также открыта общественная приёмная партии, где депутаты и представители профильных ведомств встречаются с гражданами.

Кириенко и Цивилёва посетили Единый центр поддержки участников СВО в Москве

Кириенко и Цивилёва посетили Единый центр поддержки участников СВО в Москве

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. 3 апреля президент подписал указ о создании организации и назначил её главой Анну Цивилёву.

Никита Осипов
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