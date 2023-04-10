Путин назвал помощь людям самой главной задачей властей в контексте СВО

При решении задач, связанных со специальной военной операцией, в приоритете для властей должна оставаться поддержка военных и их семей, напомнил президент России Владимир Путин по завершении доклада губернатора Приморья Олега Кожемяко о работе по обеспечению нужд СВО, а также о работе с военными и их семьями.

Глава региона сообщил президенту, что в Приморье провели все необходимые выплаты семьям военнослужащих. Кожемяко уточнил, что администрация на местах оказывает им содействие в решении социальных и бытовых задач, помогают также волонтёры и неравнодушные граждане. По его словам, край с этими задачами справляется собственными силами и дальше намерен продолжать эту работу.