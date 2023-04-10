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10 апреля, 11:16

Путин назвал помощь людям самой главной задачей властей в контексте СВО

При решении задач, связанных со специальной военной операцией, в приоритете для властей должна оставаться поддержка военных и их семей, напомнил президент России Владимир Путин по завершении доклада губернатора Приморья Олега Кожемяко о работе по обеспечению нужд СВО, а также о работе с военными и их семьями.

Глава региона сообщил президенту, что в Приморье провели все необходимые выплаты семьям военнослужащих. Кожемяко уточнил, что администрация на местах оказывает им содействие в решении социальных и бытовых задач, помогают также волонтёры и неравнодушные граждане. По его словам, край с этими задачами справляется собственными силами и дальше намерен продолжать эту работу.

"Спасибо. Самая главная задача — это поддержка людей, помощь людям", — ответил на это Путин.

Путин потребовал от ФСБ сделать всё для поддержки семей сотрудников, погибших в ходе СВО

Путин потребовал от ФСБ сделать всё для поддержки семей сотрудников, погибших в ходе СВО

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 февраля Владимир Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных "Защитники Отечества". 3 апреля президент подписал указ о создании организации и назначил её главой Анну Цивилёву. Председатель вместе с Сергеем Кириенко уже ознакомились с работой учреждения.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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