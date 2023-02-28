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Регион
Опубликовано 28 февраля 2023, 12:53

Путин потребовал от ФСБ сделать всё для поддержки семей сотрудников, погибших в ходе СВО

Руководство Федеральной службы безопасности РФ должно сделать всё для дополнительной поддержки близких сотрудников, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

"К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, к сожалению, есть потери и в наших рядах. Руководство ФСБ должно сделать всё, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество", — отметил глава государства.

Эксперт Шурыгин: Решение Путина о создании фонда помощи ветеранам СВО является одним из ключевых
Эксперт Шурыгин: Решение Путина о создании фонда помощи ветеранам СВО является одним из ключевых

Ранее Путин призвал окружить вниманием и заботой семью каждого участника СВО. В ходе Послания Федеральному собранию президент призвал откликаться на их нужды сразу и без волокиты.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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