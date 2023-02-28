Путин потребовал от ФСБ сделать всё для поддержки семей сотрудников, погибших в ходе СВО

Руководство Федеральной службы безопасности РФ должно сделать всё для дополнительной поддержки близких сотрудников, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

"К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, к сожалению, есть потери и в наших рядах. Руководство ФСБ должно сделать всё, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество", — отметил глава государства.