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28 февраля, 12:53

Путин потребовал от ФСБ сделать всё для поддержки семей сотрудников, погибших в ходе СВО

Руководство Федеральной службы безопасности РФ должно сделать всё для дополнительной поддержки близких сотрудников, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

"К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, к сожалению, есть потери и в наших рядах. Руководство ФСБ должно сделать всё, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество", — отметил глава государства.

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Ранее Путин призвал окружить вниманием и заботой семью каждого участника СВО. В ходе Послания Федеральному собранию президент призвал откликаться на их нужды сразу и без волокиты.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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