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24 апреля, 11:00

Путин поручил обеспечить равные условия и выплаты для участников СВО

Для всех, кто защищает Родину с оружием в руках, необходимо обеспечить равные условия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Совета Федерации, главой рабочей группы по вопросам специальной военной операции Андреем Турчаком.

Путин поручил обеспечить равные условия для участников СВО. Видео © LIFE

"Нужно обратить особое внимание и обеспечить, безусловно, равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию", — сказал он.

По словам президента, категория участника спецоперации не имеет значения. Он считает, что важнее отношение военнослужащего к Родине. Путин поручил вывести на один уровень денежные выплаты разным категориям военных, которые принимают участие в СВО.

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Турчак во время беседы с президентом заявил, что на данный момент существуют диспропорции между выплатами "мобилизованным контрактникам и добровольцам". Путин поддержал идею о том, что положение участников спецоперации нужно уравнять на законодательном уровне.

Ранее Лайф сообщал о том, что Андрей Турчак передал Владимиру Путину предложение рабочей группы по вопросам СВО по установлению единого федерального стандарта мер поддержки участников спецоперации и их семей. Он также предложил главе государства снять ограничения по военной ипотеке для участников СВО.

Обложка ©

Kremlin.ru

Илья Суриков
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