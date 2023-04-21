Путин поручил подготовить изменения в Стратегию научно-технологического развития
Президент России Владимир Путин поручил подготовить изменения в Стратегию научно-технологического развития страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Представить предложения по внесению в Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации изменений", — говорится в сообщении.
Уточняется, что поручение дано по итогам заседания Совета по науке и образованию, прошедшего 8 февраля 2023 года. Ответственными за его исполнение назначены Правительство России и президиум Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Срок выполнения — к 15 октября 2023 года.
Ранее глава государства заявил, что кабмин заканчивает подготовку программы развития новых регионов. По словам президента, новым субъектам нужна поддержка федерального центра, так как проблемы на этих территориях копились десятилетиями и в связи "событиями последних восьми лет" ещё больше усугубились.