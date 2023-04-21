Президент России Владимир Путин поручил подготовить изменения в Стратегию научно-технологического развития страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Представить предложения по внесению в Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации изменений", — говорится в сообщении.

Уточняется, что поручение дано по итогам заседания Совета по науке и образованию, прошедшего 8 февраля 2023 года. Ответственными за его исполнение назначены Правительство России и президиум Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Срок выполнения — к 15 октября 2023 года.