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21 апреля, 14:24

Путин поручил подготовить изменения в Стратегию научно-технологического развития

Президент России Владимир Путин поручил подготовить изменения в Стратегию научно-технологического развития страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Представить предложения по внесению в Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации изменений", — говорится в сообщении.

Уточняется, что поручение дано по итогам заседания Совета по науке и образованию, прошедшего 8 февраля 2023 года. Ответственными за его исполнение назначены Правительство России и президиум Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Срок выполнения — к 15 октября 2023 года.

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Ранее глава государства заявил, что кабмин заканчивает подготовку программы развития новых регионов. По словам президента, новым субъектам нужна поддержка федерального центра, так как проблемы на этих территориях копились десятилетиями и в связи "событиями последних восьми лет" ещё больше усугубились.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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