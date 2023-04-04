Политолог увидела в поручении Путина на Госсовете курс на суверенизацию в промышленности

Запад никак не дождётся краха российской экономики, однако к этому нет никаких предпосылок, а президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций дал ряд важнейших поручений по этому вопросу. Об этом рассказала Лайфу политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова.

"По итогам 2022 года мы ожидали падение объёмов, например, в обрабатывающих производствах почти на 7%, но в реальности падение составило меньше 2 %. Сейчас идёт восстановление темпов производства и в целом преодоление этого спада. То есть в этом году мы ожидаем роста", — объяснила она.

Снижение индекса промышленного производства составило всего 0,6%, и чудовищных сокращений в его объёмах не произошло, продолжила аналитик. По её словам, российские власти предприняли верные и эффективные шаги по суверенизации отечественного производства там, где это необходимо. Однако речь о том, чтобы полностью отгородиться от остального мира, не идёт, поручение Путина содержит курс на независимость и суверенизацию в промышленности.

Второй момент — переход нашей экономики от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному. Без этого сильно тормозится дальнейшее развитие, поэтому сейчас вливаются инвестиции в перспективные разработки и научную деятельность. Это один из важных приоритетов, подчеркнула Фёдорова. Она отметила, что было поддержано 169 проектов на сумму 36,5 миллиарда рублей.

"Мы движемся к технологическому суверенитету России, который будет достигнут в первую очередь через переход к инновационной экономике, выход на новые рынки и обеспечение глобальной конкурентоспособности", — заключила собеседница Лайфа.