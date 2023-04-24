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Регион
Опубликовано 24 апреля 2023, 10:40
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Турчак предложил Путину снять ограничения по военной ипотеке для участников СВО

Рабочая группа по вопросам спецоперации на Украине предложила снять ограничения по военной ипотеке для участников СВО. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, его слова приводит в телеграм-канале пресс-служба партии.

"Предлагаем для участников СВО снять это ограничение в три года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних десяти лет до трёх или пяти лет", — сказал он.

Турчак отметил, что сейчас рядовые и сержанты, которые отслужили по контракту более трёх лет, имеют право стать участниками военной ипотеки. При этом кредит за жильё выплачивает государство.

Турчак предложил Путину ввести единый стандарт поддержки участников СВО
Турчак предложил Путину ввести единый стандарт поддержки участников СВО

Ранее Турчак передал Путину предложение о восстановлении на время отпуска участников СВО действия полиса ОМС. По его словам, это поможет предотвратить длительное ожидание военными плановых операций.

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Kremlin.ru

Евгения Колесникова
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