Турчак предложил Путину снять ограничения по военной ипотеке для участников СВО

Рабочая группа по вопросам спецоперации на Украине предложила снять ограничения по военной ипотеке для участников СВО. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, его слова приводит в телеграм-канале пресс-служба партии.

"Предлагаем для участников СВО снять это ограничение в три года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних десяти лет до трёх или пяти лет", — сказал он.

Турчак отметил, что сейчас рядовые и сержанты, которые отслужили по контракту более трёх лет, имеют право стать участниками военной ипотеки. При этом кредит за жильё выплачивает государство.