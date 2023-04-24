Действие полиса ОМС предложили восстанавливать на время отпуска участников СВО
Рабочая группа по вопросам спецоперации предложила восстанавливать действие полиса ОМС на время отпуска военных. Такую инициативу озвучил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, который является главой этой группы, на встрече с президентом Владимиром Путиным.
По словам Турчака, это поможет предотвратить длительное ожидание участниками СВО плановых операций и даст им возможность лечиться в учреждениях гражданской медицины.
"С Минздравом мы эту тему обсуждали, с Минобороны, с Главным военно-медицинским управлением. Понимание общее есть, но нужно окончательно это решение принять", — сказал Андрей Турчак.
А ранее рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне специальной военной операции.
ТАСС / Александр Рюмин