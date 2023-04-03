Работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с бойцами в зоне СВО

Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне спецоперации. Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс. Аналогичные изменения внесены в закон "О гражданской службе", — написал Турчак в своём телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что изменения в Трудовой кодекс, гарантировавшие мобилизованным сохранение за ними рабочих мест на время участия в СВО, были приняты ещё осенью. Но действующие нормы всё ещё позволяют уволить сотрудников, призванных по мобилизации или добровольцев. Турчак пояснил, что это происходит, если трудовой договор срочного характера истёк во время нахождения бойца на фронте. В результате, вернувшись на гражданку, он может оказаться безработным и будет вынужден искать новое место.

"Эту проблему и её решение мы отразили во втором докладе рабочей группы президенту. Предложенные нами поправки обеспечат автоматическое продление срочных трудовых контрактов с мобилизованными и добровольцами, гарантированно сохранят за ними рабочие места", — заключил депутат.