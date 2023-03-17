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17 марта, 10:41

У мобилизованных военных в РФ начались первые отпуска

МО РФ: Мобилизованные прибыли в свои первые отпуска из зоны СВО

Первые мобилизованные военнослужащие начали отбывать домой в рамках отпусков, сообщили в Минобороны России. Регулярный отдых длится две недели и предусмотрен в том числе и для тех, кто служит по контракту.

"В свои первые отпуска из зоны проведения специальной военной операции прибыли военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Урок, проведённый военнослужащими из Карачаево-Черкесии в родной школе. Видео © Пресс-служба Минобороны России

В ведомстве рассказали о двух из таких — Бислане Хачукове и Адаме Джегутанове из Карачаево-Черкесской Республики. Они провели урок мужества в своей родной школе: на кадрах видно, что дети задают им вопросы о службе, а они отвечают. Для Хачукова и его родных отпуск стал сюрпризом.

"Дома никто не знал, если честно. Родители? Да я сам не знал. <…> Приехали, сказали: "У тебя с сегодняшнего дня отпуск, всё", — признался он.

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Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить участникам спецоперации не менее 14 дней отпуска каждые полгода. Оно должно быть выполнено к 15 апреля 2023 года.

Обложка ©

Пресс-службы Минобороны РФ

Матвей Константинов
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