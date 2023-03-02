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2 марта, 09:33

Мобилизованного россиянина отпустят домой из-за родов жены

Рабочая группа по вопросам СВО поможет мобилизованному приехать домой в связи с родами его жены

Рабочая группа по вопросам СВО поможет мобилизованному бойцу приехать домой в отпуск в связи с предстоящими родами его жены. Об этом сообщила заместитель руководителя рабочей группы и глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

Ранее беременная жительница Липецкой области рассказала, что ей не с кем оставить четырёхлетнего сына, пока она будет на плановой операции в роддоме. Муж Татьяны сейчас находится в зоне СВО, сама она сирота, а у родителей супруга проблемы со здоровьем. По словам женщины, когда она обратилась в органы соцзащиты, ей посоветовали временно сдать сына в детдом. Однако благодаря вмешательству рабочей группы по вопросам СВО мужу Татьяны дадут отпуск.

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"Друзья, это дикость, конечно, мы связались с Минобороны, папа приедет. Проконтролируем, чтобы и другая помощь семье была оказана в полном объёме. Семьи военных, участников СВО сейчас нуждаются в нашей поддержке. И здесь важно всё: начиная от того, как социальные службы разговаривают с родственниками, до полноты оказываемой помощи", — написала Анна Кузнецова в телеграм-канале.

По словам Татьяны, как только её история стала широко известна, с ней сразу же связалась глава Управления социальной политики Липецкой области и принесла свои извинения.

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Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента России Владимира Путина. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Минобороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также контролирует решение других вопросов, связанных с СВО.

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге начал работать центр психологической помощи участникам СВО "Возвращение". Сейчас с учётом дистанционной поддержки объединение сопровождает около 20 человек, а приоритетным направлением являются встречи ветеранов.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Никонов
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