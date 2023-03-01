Банки РФ предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей

Российские банки за четыре месяца оформили участникам спецоперации и членам их семей кредитные каникулы на сумму в размере 67,5 миллиарда рублей. Об этом рассказали в Центробанке.

"С конца сентября 2022 года до 31 января 2023 года банки предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 миллиарда рублей, в том числе в январе — на 3,9 миллиарда рублей по 6,8 тысячи кредитов", — уточняется в сообщении.