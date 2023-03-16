Путин поручил обеспечить участникам спецоперации не менее 14 дней отпуска раз в полгода

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить участникам спецоперации не менее 14 дней отпуска каждые полгода. Об этом говорится в перечне распоряжений главы государства по итогам реализации Послания Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года, опубликованном на сайте Кремля.

"Минобороны России, Росгвардии, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, МВД России обеспечить предоставление военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих формирований, участвующим в СВО, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно", — сказано в документе.

Поручение дано по итогам реализации послания президента Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года и должно быть выполнено к 15 апреля 2023 года.