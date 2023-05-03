Как россияне будут отдыхать на 9 Мая
Как мы отдыхаем в честь 9 Мая 2023 года (День Победы) и сколько дней продлятся предстоящие праздничные выходные — читайте далее.
В этом году на День Победы россияне будут отдыхать целых 4 дня — с 6 по 9 мая. Фото © Агентство "Москва"/ Александр Авилов
Несколько выходных и праздничных дней уже прошли, но расстраиваться не стоит, так как в этом году май порадует нас ещё одной чередой нерабочих дней. Текущая трудовая неделя окажется совсем короткой — всего лишь четыре рабочих дня. Так что даже устать не успеем, как снова отправимся на отдых, да ещё и на длинный.
Официальные выходные и рабочие дни на 9 Мая
В этом году на День Победы россияне будут отдыхать целых четыре дня — с 6 по 9 мая.
Минтруд опубликовал полный календарь выходных и праздничных дней на 2023 год. Из него следует, что в мае россияне будут отдыхать не только девятого числа, но и восьмого. Нерабочим понедельник стал из-за переноса выходного дня с 8 января (воскресенье).
Производственный календарь на май 2023 года. Инфографика © LIFE c помощью Canva
Первый рабочий день после майских
Сколько бы ни длились выходные, в какой-то момент они обязательно закончатся, так и с майскими праздниками. После предстоящих очередных длинных нерабочих дней первым рабочим будет 10 мая, среда. В этот день всем придётся вернуться на свои рабочие места, даже если совсем не хочется этого делать.
Короткие рабочие дни в мае
По закону рабочий день в России сокращается на один час, если за ним следует нерабочий праздничный день. В субботу или воскресенье, на которые перенесли будний день, рабочий день тоже будет меньше на час. Если после рабочего дня идёт присоединённый к празднику выходной, то рабочий день не сокращается.
В этом году в мае коротких рабочих дней нет, поскольку последний рабочий день перед праздниками, 5 мая, предшествует субботе, 6 мая, обычному выходному. В 2023 году у нас выпало всего три сокращённых дня (22 февраля, 7 марта и 3 ноября), и два из них уже позади.
Какая погода на 9 Мая
Холодная погода, соответствующая началу апреля, придёт в столичный регион в следующие выходные. 9 Мая в городе тоже будет не жарко — всего до плюс 14 градусов, но ночью минус 2 – плюс 3 градуса. В других городах в День Победы тоже не будет жаркой погоды.
- Москва: днём — 14 °C, ночью — 4 °C, переменная облачность, без осадков.
- Подмосковье: днём — 14 °C, ночью — 3 °C.
- Санкт-Петербург: днём — 16 °C, ночью — 7 °C.
- Ленинградская область: днём — 13 °C, ночью — 6 °C.
- Белгородская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.
- Брянская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.
- Владимирская область: днём — 13 °C, ночью — 7 °C.
- Воронежская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.
- Ивановская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.
- Калужская область: днём — 13 °C, ночью — 4 °C.
- Костромская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.
- Курская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.
- Липецкая область: днём — 13 °C, ночью — 3 °C.
- Орловская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.
- Рязанская область: днём — 13 °C, ночью — 3 °C.
- Смоленская область: днём — 16 °C, ночью — 5 °C.
- Тамбовская область: днём — 15 °C, ночью — 5 °C.
- Тверская область: днём — 14 °C, ночью — 5 °C.
- Тульская область: днём — 14 °C, ночью — 4 °C.
- Ярославская область: днём — 13 °C, ночью — 4 °C.
- Башкирия: днём — 14 °C, ночью — 4 °C.
- Марий Эл: днём — 14 °C, ночью — 4 °C.
- Мордовия: днём — 13 °C, ночью — 2 °C.
- Татарстан: днём — 14 °C, ночью — 3 °C.
- Удмуртия: днём — 14 °C, ночью — 4 °C.
- Чувашия: днём — 13 °C, ночью — 2 °C.
- Пермский край: днём — 12 °C, ночью — 6 °C.
- Кировская область: днём — 14 °C, ночью — 4 °C.
- Нижегородская область: днём — 13 °C, ночью — 4 °C.
- Оренбургская область: днём — 12 °C, ночью — 2 °C.
- Пензенская область: днём — 13 °C, ночью — 4 °C.
- Самарская область: днём — 13 °C, ночью — 3 °C.
- Саратовская область: днём — 13 °C, ночью — 4 °C.
- Ульяновская область: днём — 12 °C, ночью — 4 °C.
- Республика Карелия: днём — 10 °C, ночью — 3 °C.
- Республика Коми: днём — 11 °C, ночью — 3 °C.
- Архангельская область: днём — 10 °C, ночью — 4 °C.
- Вологодская область: днём — 12 °C, ночью — 4 °C.
- Калининградская область: днём — 18 °C, ночью — 8 °C.
- Мурманская область: днём — 10 °C, ночью — 4 °C.
- Новгородская область: днём — 11 °C, ночью — 5 °C.
- Псковская область: днём — 12 °C, ночью — 5 °C.
- Ненецкий автономный округ: днём — 10 °C, ночью — 3 °C.
- Республика Адыгея: днём — 13 °C, ночью — 6 °C.
- Республика Калмыкия: днём — 14 °C, ночью — 6 °C.
- Крым: днём — 14 °C, ночью — 6 °C.
- Краснодарский край: днём — 19 °C, ночью — 11 °C.
- Астраханская область: днём — 18 °C, ночью — 10 °C.
- Волгоградская область: днём — 16 °C, ночью — 6 °C.
- Ростовская область: днём — 16 °C, ночью — 6 °C.
- Севастополь: днём — 13 °C, ночью — 8 °C.
- Республика Дагестан: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.
- Ингушетия: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.
- Кабардино-Балкария: днём — 13 °C, ночью — 8 °C.
- Карачаево-Черкесия: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.
- Северная Осетия: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.
- Чеченская Республика: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.
- Ставропольский край: днём — 15 °C, ночью — 8 °C.
- Республика Алтай: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.
- Республика Тыва: днём — 9 °C, ночью — 0 °C.
- Хакасия: днём — 10 °C, ночью — 0 °C.
- Алтайский край: днём — 8 °C, ночью — 0 °C.
- Красноярский край: днём — 10 °C, ночью — 4 °C.
- Иркутская область: днём — 9 °C, ночью — 2 °C.
- Кемеровская область: днём — 9 °C, ночью — 2 °C.
- Новосибирская область: днём — 10 °C, ночью — 4 °C.
- Омская область: днём — 8 °C, ночью — 0 °C.
- Томская область: днём — 8 °C, ночью — 0 °C.
- Республика Бурятия: днём — 9 °C, ночью — 2 °C.
- Якутия: днём — 5 °C, ночью — минус 4 °C.
- Забайкальский край: днём — 8 °C, ночью — 0 °C.
- Камчатский край: днём — 3 °C, ночью — 5 °C.
- Приморский край: днём — 6 °C, ночью — 0 °C.
- Хабаровский край: днём — 14 °C, ночью — 10 °C.
- Амурская область: днём — 13 °C, ночью — 9 °C.
- Магаданская область: днём — 12 °C, ночью — 8 °C.
- Сахалинская область: днём — 12 °C, ночью — 8 °C.
- Еврейская автономная область: днём — 11 °C, ночью — 5 °C.
- Чукотский автономный округ: днём — 11 °C, ночью — минус 4 °C.
Когда ждать следующих длинных выходных
Довольно интересный и волнующий многих вопрос. К сожалению, таких длинных выходных больше в 2023 году не будет. Лишь в июне, на День России, граждане смогут отдохнуть три дня подряд — с 10 по 12 июня. После останется только ждать 2024 года и новогодние каникулы.