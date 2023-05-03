Как россияне будут отдыхать на 9 Мая

Несколько выходных и праздничных дней уже прошли, но расстраиваться не стоит, так как в этом году май порадует нас ещё одной чередой нерабочих дней. Текущая трудовая неделя окажется совсем короткой — всего лишь четыре рабочих дня. Так что даже устать не успеем, как снова отправимся на отдых, да ещё и на длинный.

Официальные выходные и рабочие дни на 9 Мая

В этом году на День Победы россияне будут отдыхать целых четыре дня — с 6 по 9 мая.

Минтруд опубликовал полный календарь выходных и праздничных дней на 2023 год. Из него следует, что в мае россияне будут отдыхать не только девятого числа, но и восьмого. Нерабочим понедельник стал из-за переноса выходного дня с 8 января (воскресенье).

Производственный календарь на май 2023 года. Инфографика © LIFE c помощью Canva

Первый рабочий день после майских

Сколько бы ни длились выходные, в какой-то момент они обязательно закончатся, так и с майскими праздниками. После предстоящих очередных длинных нерабочих дней первым рабочим будет 10 мая, среда. В этот день всем придётся вернуться на свои рабочие места, даже если совсем не хочется этого делать.

Короткие рабочие дни в мае

По закону рабочий день в России сокращается на один час, если за ним следует нерабочий праздничный день. В субботу или воскресенье, на которые перенесли будний день, рабочий день тоже будет меньше на час. Если после рабочего дня идёт присоединённый к празднику выходной, то рабочий день не сокращается.

В этом году в мае коротких рабочих дней нет, поскольку последний рабочий день перед праздниками, 5 мая, предшествует субботе, 6 мая, обычному выходному. В 2023 году у нас выпало всего три сокращённых дня (22 февраля, 7 марта и 3 ноября), и два из них уже позади.

Какая погода на 9 Мая

Холодная погода, соответствующая началу апреля, придёт в столичный регион в следующие выходные. 9 Мая в городе тоже будет не жарко — всего до плюс 14 градусов, но ночью минус 2 – плюс 3 градуса. В других городах в День Победы тоже не будет жаркой погоды.

Москва: днём — 14 °C, ночью — 4 °C, переменная облачность, без осадков.

Подмосковье: днём — 14 °C, ночью — 3 °C.

Санкт-Петербург: днём — 16 °C, ночью — 7 °C.

Ленинградская область: днём — 13 °C, ночью — 6 °C.

Белгородская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.

Брянская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.

Владимирская область: днём — 13 °C, ночью — 7 °C.

Воронежская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.

Ивановская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.

Калужская область: днём — 13 °C, ночью — 4 °C.

Костромская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.

Курская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.

Липецкая область: днём — 13 °C, ночью — 3 °C.

Орловская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.

Рязанская область: днём — 13 °C, ночью — 3 °C.

Смоленская область: днём — 16 °C, ночью — 5 °C.

Тамбовская область: днём — 15 °C, ночью — 5 °C.

Тверская область: днём — 14 °C, ночью — 5 °C.

Тульская область: днём — 14 °C, ночью — 4 °C.

Ярославская область: днём — 13 °C, ночью — 4 °C.

Башкирия: днём — 14 °C, ночью — 4 °C.

Марий Эл: днём — 14 °C, ночью — 4 °C.

Мордовия: днём — 13 °C, ночью — 2 °C.

Татарстан: днём — 14 °C, ночью — 3 °C.

Удмуртия: днём — 14 °C, ночью — 4 °C.

Чувашия: днём — 13 °C, ночью — 2 °C.

Пермский край: днём — 12 °C, ночью — 6 °C.

Кировская область: днём — 14 °C, ночью — 4 °C.

Нижегородская область: днём — 13 °C, ночью — 4 °C.

Оренбургская область: днём — 12 °C, ночью — 2 °C.

Пензенская область: днём — 13 °C, ночью — 4 °C.

Самарская область: днём — 13 °C, ночью — 3 °C.

Саратовская область: днём — 13 °C, ночью — 4 °C.

Ульяновская область: днём — 12 °C, ночью — 4 °C.

Республика Карелия: днём — 10 °C, ночью — 3 °C.

Республика Коми: днём — 11 °C, ночью — 3 °C.

Архангельская область: днём — 10 °C, ночью — 4 °C.

Вологодская область: днём — 12 °C, ночью — 4 °C.

Калининградская область: днём — 18 °C, ночью — 8 °C.

Мурманская область: днём — 10 °C, ночью — 4 °C.

Новгородская область: днём — 11 °C, ночью — 5 °C.

Псковская область: днём — 12 °C, ночью — 5 °C.

Ненецкий автономный округ: днём — 10 °C, ночью — 3 °C.

Республика Адыгея: днём — 13 °C, ночью — 6 °C.

Республика Калмыкия: днём — 14 °C, ночью — 6 °C.

Крым: днём — 14 °C, ночью — 6 °C.

Краснодарский край: днём — 19 °C, ночью — 11 °C.

Астраханская область: днём — 18 °C, ночью — 10 °C.

Волгоградская область: днём — 16 °C, ночью — 6 °C.

Ростовская область: днём — 16 °C, ночью — 6 °C.

Севастополь: днём — 13 °C, ночью — 8 °C.

Республика Дагестан: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.

Ингушетия: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.

Кабардино-Балкария: днём — 13 °C, ночью — 8 °C.

Карачаево-Черкесия: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.

Северная Осетия: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.

Чеченская Республика: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.

Ставропольский край: днём — 15 °C, ночью — 8 °C.

Республика Алтай: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.

Республика Тыва: днём — 9 °C, ночью — 0 °C.

Хакасия: днём — 10 °C, ночью — 0 °C.

Алтайский край: днём — 8 °C, ночью — 0 °C.

Красноярский край: днём — 10 °C, ночью — 4 °C.

Иркутская область: днём — 9 °C, ночью — 2 °C.

Кемеровская область: днём — 9 °C, ночью — 2 °C.

Новосибирская область: днём — 10 °C, ночью — 4 °C.

Омская область: днём — 8 °C, ночью — 0 °C.

Томская область: днём — 8 °C, ночью — 0 °C.

Республика Бурятия: днём — 9 °C, ночью — 2 °C.

Якутия: днём — 5 °C, ночью — минус 4 °C.

Забайкальский край: днём — 8 °C, ночью — 0 °C.

Камчатский край: днём — 3 °C, ночью — 5 °C.

Приморский край: днём — 6 °C, ночью — 0 °C.

Хабаровский край: днём — 14 °C, ночью — 10 °C.

Амурская область: днём — 13 °C, ночью — 9 °C.

Магаданская область: днём — 12 °C, ночью — 8 °C.

Сахалинская область: днём — 12 °C, ночью — 8 °C.

Еврейская автономная область: днём — 11 °C, ночью — 5 °C.

Чукотский автономный округ: днём — 11 °C, ночью — минус 4 °C.

Когда ждать следующих длинных выходных