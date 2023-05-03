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3 мая, 11:32

Как россияне будут отдыхать на 9 Мая

Как мы отдыхаем в честь 9 Мая 2023 года (День Победы) и сколько дней продлятся предстоящие праздничные выходные — читайте далее.

<p>В этом году на День Победы россияне будут отдыхать целых 4 дня — с 6 по 9 мая. Фото © Агентство "Москва"/ Александр Авилов</p>

В этом году на День Победы россияне будут отдыхать целых 4 дня — с 6 по 9 мая. Фото © Агентство "Москва"/ Александр Авилов

Несколько выходных и праздничных дней уже прошли, но расстраиваться не стоит, так как в этом году май порадует нас ещё одной чередой нерабочих дней. Текущая трудовая неделя окажется совсем короткой — всего лишь четыре рабочих дня. Так что даже устать не успеем, как снова отправимся на отдых, да ещё и на длинный.

Официальные выходные и рабочие дни на 9 Мая

В этом году на День Победы россияне будут отдыхать целых четыре дня — с 6 по 9 мая.

Минтруд опубликовал полный календарь выходных и праздничных дней на 2023 год. Из него следует, что в мае россияне будут отдыхать не только девятого числа, но и восьмого. Нерабочим понедельник стал из-за переноса выходного дня с 8 января (воскресенье).

Производственный календарь на май 2023 года. Инфографика © LIFE c помощью Canva

Производственный календарь на май 2023 года. Инфографика © LIFE c помощью Canva

Первый рабочий день после майских

Сколько бы ни длились выходные, в какой-то момент они обязательно закончатся, так и с майскими праздниками. После предстоящих очередных длинных нерабочих дней первым рабочим будет 10 мая, среда. В этот день всем придётся вернуться на свои рабочие места, даже если совсем не хочется этого делать.

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Короткие рабочие дни в мае

По закону рабочий день в России сокращается на один час, если за ним следует нерабочий праздничный день. В субботу или воскресенье, на которые перенесли будний день, рабочий день тоже будет меньше на час. Если после рабочего дня идёт присоединённый к празднику выходной, то рабочий день не сокращается.

В этом году в мае коротких рабочих дней нет, поскольку последний рабочий день перед праздниками, 5 мая, предшествует субботе, 6 мая, обычному выходному. В 2023 году у нас выпало всего три сокращённых дня (22 февраля, 7 марта и 3 ноября), и два из них уже позади.

Какая погода на 9 Мая

Холодная погода, соответствующая началу апреля, придёт в столичный регион в следующие выходные. 9 Мая в городе тоже будет не жарко — всего до плюс 14 градусов, но ночью минус 2 – плюс 3 градуса. В других городах в День Победы тоже не будет жаркой погоды.

  • Москва: днём — 14 °C, ночью — 4 °C, переменная облачность, без осадков.
  • Подмосковье: днём — 14 °C, ночью — 3 °C.
  • Санкт-Петербург: днём — 16 °C, ночью — 7 °C.
  • Ленинградская область: днём — 13 °C, ночью — 6 °C.
  • Белгородская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.
  • Брянская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.
  • Владимирская область: днём — 13 °C, ночью — 7 °C.
  • Воронежская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.
  • Ивановская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.
  • Калужская область: днём — 13 °C, ночью — 4 °C.
  • Костромская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.
  • Курская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.
  • Липецкая область: днём — 13 °C, ночью — 3 °C.
  • Орловская область: днём — 12 °C, ночью — 3 °C.
  • Рязанская область: днём — 13 °C, ночью — 3 °C.
  • Смоленская область: днём — 16 °C, ночью — 5 °C.
  • Тамбовская область: днём — 15 °C, ночью — 5 °C.
  • Тверская область: днём — 14 °C, ночью — 5 °C.
  • Тульская область: днём — 14 °C, ночью — 4 °C.
  • Ярославская область: днём — 13 °C, ночью — 4 °C.
  • Башкирия: днём — 14 °C, ночью — 4 °C.
  • Марий Эл: днём — 14 °C, ночью — 4 °C.
  • Мордовия: днём — 13 °C, ночью — 2 °C.
  • Татарстан: днём — 14 °C, ночью — 3 °C.
  • Удмуртия: днём — 14 °C, ночью — 4 °C.
  • Чувашия: днём — 13 °C, ночью — 2 °C.
  • Пермский край: днём — 12 °C, ночью — 6 °C.
  • Кировская область: днём — 14 °C, ночью — 4 °C.
  • Нижегородская область: днём — 13 °C, ночью — 4 °C.
  • Оренбургская область: днём — 12 °C, ночью — 2 °C.
  • Пензенская область: днём — 13 °C, ночью — 4 °C.
  • Самарская область: днём — 13 °C, ночью — 3 °C.
  • Саратовская область: днём — 13 °C, ночью — 4 °C.
  • Ульяновская область: днём — 12 °C, ночью — 4 °C.
  • Республика Карелия: днём — 10 °C, ночью — 3 °C.
  • Республика Коми: днём — 11 °C, ночью — 3 °C.
  • Архангельская область: днём — 10 °C, ночью — 4 °C.
  • Вологодская область: днём — 12 °C, ночью — 4 °C.
  • Калининградская область: днём — 18 °C, ночью — 8 °C.
  • Мурманская область: днём — 10 °C, ночью — 4 °C.
  • Новгородская область: днём — 11 °C, ночью — 5 °C.
  • Псковская область: днём — 12 °C, ночью — 5 °C.
  • Ненецкий автономный округ: днём — 10 °C, ночью — 3 °C.
  • Республика Адыгея: днём — 13 °C, ночью — 6 °C.
  • Республика Калмыкия: днём — 14 °C, ночью — 6 °C.
  • Крым: днём — 14 °C, ночью — 6 °C.
  • Краснодарский край: днём — 19 °C, ночью — 11 °C.
  • Астраханская область: днём — 18 °C, ночью — 10 °C.
  • Волгоградская область: днём — 16 °C, ночью — 6 °C.
  • Ростовская область: днём — 16 °C, ночью — 6 °C.
  • Севастополь: днём — 13 °C, ночью — 8 °C.
  • Республика Дагестан: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.
  • Ингушетия: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.
  • Кабардино-Балкария: днём — 13 °C, ночью — 8 °C.
  • Карачаево-Черкесия: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.
  • Северная Осетия: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.
  • Чеченская Республика: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.
  • Ставропольский край: днём — 15 °C, ночью — 8 °C.
  • Республика Алтай: днём — 14 °C, ночью — 7 °C.
  • Республика Тыва: днём — 9 °C, ночью — 0 °C.
  • Хакасия: днём — 10 °C, ночью — 0 °C.
  • Алтайский край: днём — 8 °C, ночью — 0 °C.
  • Красноярский край: днём — 10 °C, ночью — 4 °C.
  • Иркутская область: днём — 9 °C, ночью — 2 °C.
  • Кемеровская область: днём — 9 °C, ночью — 2 °C.
  • Новосибирская область: днём — 10 °C, ночью — 4 °C.
  • Омская область: днём — 8 °C, ночью — 0 °C.
  • Томская область: днём — 8 °C, ночью — 0 °C.
  • Республика Бурятия: днём — 9 °C, ночью — 2 °C.
  • Якутия: днём — 5 °C, ночью — минус 4 °C.
  • Забайкальский край: днём — 8 °C, ночью — 0 °C.
  • Камчатский край: днём — 3 °C, ночью — 5 °C.
  • Приморский край: днём — 6 °C, ночью — 0 °C.
  • Хабаровский край: днём — 14 °C, ночью — 10 °C.
  • Амурская область: днём — 13 °C, ночью — 9 °C.
  • Магаданская область: днём — 12 °C, ночью — 8 °C.
  • Сахалинская область: днём — 12 °C, ночью — 8 °C.
  • Еврейская автономная область: днём — 11 °C, ночью — 5 °C.
  • Чукотский автономный округ: днём — 11 °C, ночью — минус 4 °C.

Когда ждать следующих длинных выходных

Довольно интересный и волнующий многих вопрос. К сожалению, таких длинных выходных больше в 2023 году не будет. Лишь в июне, на День России, граждане смогут отдохнуть три дня подряд — с 10 по 12 июня. После останется только ждать 2024 года и новогодние каникулы.

Андрей Ананьев
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