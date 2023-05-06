Пескова спросили, будет ли воздушная часть Парада Победы
Песков пообещал своевременно сообщить об участии авиации в Параде Победы
Власти РФ позже сообщат о том, состоится ли воздушная часть Парада Победы в Москве. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Своевременно всё сообщим", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли участвовать авиация в параде на День Победы в Москве.
При этом Песков отметил, что сам парад состоится. Он не уточнил, ожидается ли приезд на 9 Мая в Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона. "Преждевременно пока говорить, всё сообщим", — добавил пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал наступающее 9 Мая — День Победы — священным для России праздником. Граждане России с этим согласны — большинство из них считают День Победы самым важным днём в году. Россияне ассоциируют праздник прежде всего с военным парадом, георгиевской ленточкой и акцией "Бессмертный полк".
ТАСС / Василий Федосенко