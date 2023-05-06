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6 мая, 11:52

Пескова спросили, будет ли воздушная часть Парада Победы

Песков пообещал своевременно сообщить об участии авиации в Параде Победы

Власти РФ позже сообщат о том, состоится ли воздушная часть Парада Победы в Москве. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Своевременно всё сообщим", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли участвовать авиация в параде на День Победы в Москве.

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При этом Песков отметил, что сам парад состоится. Он не уточнил, ожидается ли приезд на 9 Мая в Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона. "Преждевременно пока говорить, всё сообщим", — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал наступающее 9 Мая — День Победы — священным для России праздником. Граждане России с этим согласны — большинство из них считают День Победы самым важным днём в году. Россияне ассоциируют праздник прежде всего с военным парадом, георгиевской ленточкой и акцией "Бессмертный полк".

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ТАСС / Василий Федосенко

Иван Косицын
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