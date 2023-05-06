Пескова спросили, будет ли воздушная часть Парада Победы

Власти РФ позже сообщат о том, состоится ли воздушная часть Парада Победы в Москве. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Своевременно всё сообщим", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли участвовать авиация в параде на День Победы в Москве.