Путин пригласил президента Таджикистана на День Победы в Москву
Президент России Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона на празднование Дня Победы в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Рахмона по итогам телефонного разговора лидеров, который состоялся в пятницу, 5 мая.
"Уважаемый Владимир Путин пригласил лидера нации посетить Москву для участия в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы", — говорится в сообщении.
Главы государств также поздравили друг друга с 78-й годовщиной Победы.
Напомним, Владимир Путин назвал наступающее 9 Мая — День Победы — священным для России праздником. Граждане РФ с этим согласны — большинство из них считают День Победы самым важным днём в году. Россияне ассоциируют праздник прежде всего с военным парадом, георгиевской ленточкой и акцией "Бессмертный полк.
ТАСС / POOL / Алексей Даничев