Путин пригласил президента Таджикистана на День Победы в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона на празднование Дня Победы в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Рахмона по итогам телефонного разговора лидеров, который состоялся в пятницу, 5 мая.