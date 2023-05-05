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5 мая, 10:16

Путин пригласил президента Таджикистана на День Победы в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона на празднование Дня Победы в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Рахмона по итогам телефонного разговора лидеров, который состоялся в пятницу, 5 мая.

"Уважаемый Владимир Путин пригласил лидера нации посетить Москву для участия в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы",  говорится в сообщении.

Главы государств также поздравили друг друга с 78-й годовщиной Победы.

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Напомним, Владимир Путин назвал наступающее 9 Мая — День Победы — священным для России праздником. Граждане РФ с этим согласны — большинство из них считают День Победы самым важным днём в году. Россияне ассоциируют праздник прежде всего с военным парадом, георгиевской ленточкой и акцией "Бессмертный полк.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Алексей Даничев

Александра Вишнякова
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