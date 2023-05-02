КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 11:41

Песков ответил на вопрос о мерах безопасности в День Победы

Песков: Спецслужбы делают всё для безопасности в День Победы

Власти России понимают, что именно Украина стоит за целым рядом атак на территории РФ и что Киев намерен продолжать это делать. Российские спецслужбы же делают всё для обеспечения безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль угрозы провокаций и диверсий на День Победы.

"Все наши специальные службы делают всё, что необходимо для обеспечения безопасности, ведётся сложная напряжённая работа", — заявил Песков журналистам.

Главным же в этом плане он назвал проведение специальной военной операции, поскольку она "направлена на то, чтобы в корне исключить угрозы для нашей страны".

Ещё один регион России отменил Парад Победы на 9 Мая

Ещё один регион России отменил Парад Победы на 9 Мая

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму и Севастополе отменили военный парад и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности. Также парадов не будет в Калуге, Белгороде, Курской области.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Александр Авилов

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • День Победы
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров