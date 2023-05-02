Песков ответил на вопрос о мерах безопасности в День Победы

Власти России понимают, что именно Украина стоит за целым рядом атак на территории РФ и что Киев намерен продолжать это делать. Российские спецслужбы же делают всё для обеспечения безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль угрозы провокаций и диверсий на День Победы.