Ещё один регион России отменил Парад Победы на 9 Мая
Губернатор Ведерников сообщил об отмене Парада Победы в Псковской области
В Псковской области в этом году не будет парада в честь Дня Победы 9 Мая. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников
"В этом году День Победы мы встречаем в особых условиях; "Бессмертный полк" в онлайн формате; салютов и фейерверков не будет", — написал Ведерников в своём телеграм-канале.
Соответствующее решение было принято на совместном заседании антитеррористической комиссии оперштаба региона. Участники совещания пришли к выводу, что в 2023 году провести массовые мероприятия не представляется возможным по ряду причин. По словам Ведерникова, учитывая современные внешнеполитические обстоятельства, нужно быть готовыми к провокациям, которые могут произойти 9 мая.
"Мы должны запланировать и провести только те мероприятия и только в том формате и масштабе, при которых все участники гарантированно будут защищены от любых возможных неприятностей", — подчеркнул глава Псковской области.
Губернатор добавил, что салюты и фейерверки отменены из соображений безопасности и из уважения к находящимся в регионе участникам СВО, большинство из которых "эти звуки воспринимает абсолютно по-другому", а также по морально-этическим причинам. Средства, заложенные на салюты, можно потратить на самое необходимое для участников спецоперации, отметил Ведерников.
Ранее Лайф сообщал, что в Крыму и Севастополе отменили военный парад и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности. Также парадов не будет в Калуге, Белгороде, Курской области.
ТАСС / Михаил Терещенко