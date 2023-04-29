Ещё один регион России отменил Парад Победы на 9 Мая

В Псковской области в этом году не будет парада в честь Дня Победы 9 Мая. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников

"В этом году День Победы мы встречаем в особых условиях; "Бессмертный полк" в онлайн формате; салютов и фейерверков не будет", — написал Ведерников в своём телеграм-канале.

Соответствующее решение было принято на совместном заседании антитеррористической комиссии оперштаба региона. Участники совещания пришли к выводу, что в 2023 году провести массовые мероприятия не представляется возможным по ряду причин. По словам Ведерникова, учитывая современные внешнеполитические обстоятельства, нужно быть готовыми к провокациям, которые могут произойти 9 мая.

"Мы должны запланировать и провести только те мероприятия и только в том формате и масштабе, при которых все участники гарантированно будут защищены от любых возможных неприятностей", — подчеркнул глава Псковской области.