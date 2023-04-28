Песков подтвердил, что бойцы СВО примут участие в Параде Победы

Участники специальной военной операции примут участие в Параде Победы 9 Мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они будут представлены, но в деталях это, конечно, к Минобороны", — отметил представитель Кремля, призвав "дождаться самого парада".