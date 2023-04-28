Песков подтвердил, что бойцы СВО примут участие в Параде Победы
Участники специальной военной операции примут участие в Параде Победы 9 Мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они будут представлены, но в деталях это, конечно, к Минобороны", — отметил представитель Кремля, призвав "дождаться самого парада".
Напомним, в Кремле официально подтвердили проведение в Москве Парада Победы 9 Мая. При этом меры безопасности будут усилены. Например, Красная площадь будет закрыта для посетителей с 27 апреля по 10 мая.
LIFE