КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 10:00

Песков подтвердил, что бойцы СВО примут участие в Параде Победы

Участники специальной военной операции примут участие в Параде Победы 9 Мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они будут представлены, но в деталях это, конечно, к Минобороны", отметил представитель Кремля, призвав "дождаться самого парада".

Появилось видео подготовки Красной площади к Параду Победы 9 Мая

Появилось видео подготовки Красной площади к Параду Победы 9 Мая

Напомним, в Кремле официально подтвердили проведение в Москве Парада Победы 9 Мая. При этом меры безопасности будут усилены. Например, Красная площадь будет закрыта для посетителей с 27 апреля по 10 мая.

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LIFE

Александр Юнашев
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