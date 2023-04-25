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25 апреля, 09:24

Красную площадь закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая

Красную площадь в Москве закроют для посетителей на две недели. Как объяснили в Федеральной службе охраны РФ, это связано с подготовкой к Параду Победы 9 Мая.

"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения", говорится в сообщении ФСО.

Песков не исключил участия бойцов СВО в параде на Красной площади

Песков не исключил участия бойцов СВО в параде на Красной площади

Напомним, в начале апреля в Кремле официально подтвердили проведение Парада Победы на Красной площади 9 Мая. Планируется выступление президента РФ Владимира Путина. Меры безопасности при проведении торжественного мероприятия будут усилены. А вот традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году заменят другие форматы.

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Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Александра Вишнякова
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