Красную площадь закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая

Красную площадь в Москве закроют для посетителей на две недели. Как объяснили в Федеральной службе охраны РФ, это связано с подготовкой к Параду Победы 9 Мая.

"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения", — говорится в сообщении ФСО.