Красную площадь закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая
Красную площадь в Москве закроют для посетителей на две недели. Как объяснили в Федеральной службе охраны РФ, это связано с подготовкой к Параду Победы 9 Мая.
"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения", — говорится в сообщении ФСО.
Напомним, в начале апреля в Кремле официально подтвердили проведение Парада Победы на Красной площади 9 Мая. Планируется выступление президента РФ Владимира Путина. Меры безопасности при проведении торжественного мероприятия будут усилены. А вот традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году заменят другие форматы.
Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей