Путин выступит с речью на Параде Победы 9 Мая
Президент РФ Владимир Путин обязательно выступит с речью на Параде Победы на Красной площади 9 Мая. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также он рассказал, приглашали ли в этом году на торжество иностранных лидеров.
"Специальных приглашений нет, это не круглая дата. Но накануне (8 мая. — Прим. Лайфа) состоится визит президента Киргизии — и он принял решение присутствовать на параде", — отметил представитель Кремля после выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".
Напомним, в начале апреля в Кремле официально подтвердили проведение Парада Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади 9 Мая. При этом меры безопасности будут усилены. А вот традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году заменят другие форматы.
ТАСС / Zuma / Kremlin Pool