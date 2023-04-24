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24 апреля, 15:45

Путин выступит с речью на Параде Победы 9 Мая

Президент РФ Владимир Путин обязательно выступит с речью на Параде Победы на Красной площади 9 Мая. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также он рассказал, приглашали ли в этом году на торжество иностранных лидеров.

"Специальных приглашений нет, это не круглая дата. Но накануне (8 мая. — Прим. Лайфа) состоится визит президента Киргизии — и он принял решение присутствовать на параде", — отметил представитель Кремля после выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".

В Кремле пока не готовы сообщить, состоится ли авиационная часть Парада Победы

В Кремле пока не готовы сообщить, состоится ли авиационная часть Парада Победы

Напомним, в начале апреля в Кремле официально подтвердили проведение Парада Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади 9 Мая. При этом меры безопасности будут усилены. А вот традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году заменят другие форматы.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Kremlin Pool

Александра Вишнякова
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