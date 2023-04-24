Путин выступит с речью на Параде Победы 9 Мая

Президент РФ Владимир Путин обязательно выступит с речью на Параде Победы на Красной площади 9 Мая. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также он рассказал, приглашали ли в этом году на торжество иностранных лидеров.