В Кремле пока не готовы сообщить, состоится ли авиационная часть Парада Победы

Парад Победы пройдёт 9 Мая на Красной площади, однако пока рано говорить, какие элементы он будет включать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока не готов сообщить, состоится ли авиационная часть.

"Ведётся подготовка к параду, он состоится... Какие элементы в себя будет включать парад, мы своевременно сообщим", — сказал представитель Кремля, при этом он не стал уточнять, состоится ли авиационная часть парада.