В Кремле пока не готовы сообщить, состоится ли авиационная часть Парада Победы
Песков заверил, что парад 9 Мая в Москве состоится
Парад Победы пройдёт 9 Мая на Красной площади, однако пока рано говорить, какие элементы он будет включать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока не готов сообщить, состоится ли авиационная часть.
"Ведётся подготовка к параду, он состоится... Какие элементы в себя будет включать парад, мы своевременно сообщим", — сказал представитель Кремля, при этом он не стал уточнять, состоится ли авиационная часть парада.
Напомним, в начале апреля в Кремле официально объявили о проведении Парада Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади 9 Мая. При этом меры безопасности будут усилены. Ранее Песков также не исключил участия бойцов СВО в главном параде страны.
LIFE