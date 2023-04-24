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24 апреля, 09:49

В Кремле пока не готовы сообщить, состоится ли авиационная часть Парада Победы

Песков заверил, что парад 9 Мая в Москве состоится

Парад Победы пройдёт 9 Мая на Красной площади, однако пока рано говорить, какие элементы он будет включать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока не готов сообщить, состоится ли авиационная часть.

"Ведётся подготовка к параду, он состоится... Какие элементы в себя будет включать парад, мы своевременно сообщим", — сказал представитель Кремля, при этом он не стал уточнять, состоится ли авиационная часть парада.

Казахстан в очередной раз отказался от проведения военного парада 9 Мая

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Напомним, в начале апреля в Кремле официально объявили о проведении Парада Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади 9 Мая. При этом меры безопасности будут усилены. Ранее Песков также не исключил участия бойцов СВО в главном параде страны.

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Александр Юнашев
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