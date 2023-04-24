Казахстан в очередной раз отказался от проведения военного парада 9 Мая

Власти Казахстана решили не проводить в этом году военный парад в честь Дня Победы. Правительство страны решило сэкономить средства и отдало приоритет решению других задач, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны республики.

"Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчёта экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач", — отметили в военном ведомстве.

Как указали в Минобороны, приоритетным, в частности, является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений ВС Казахстана. Там также добавили, что ведомство ведёт работу по увековечиванию памяти воинов-казахстанцев, павших в Великой Отечественной войне, и проводит другие военно-патриотические мероприятия. В последний раз военный парад проводили в республике в 2019 году. В 2020–2021 годах его отменяли из-за ковида, а в 2022-м — для экономии бюджетных средств.