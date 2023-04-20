В Севастополе отказались от проведения парада в День Победы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Минобороны России решило не проводить 9 Мая в городе военный парад по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Поступила вчера вечером от командующего Черноморским флотом информация о том, что Министерство обороны РФ приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе", — отметил он на заседании правительства, добавив, что планы подготовки пересмотрят.