В Севастополе отказались от проведения парада в День Победы
Губернатор Развожаев: В Севастополе не станут проводить парад в День Победы
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Минобороны России решило не проводить 9 Мая в городе военный парад по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Поступила вчера вечером от командующего Черноморским флотом информация о том, что Министерство обороны РФ приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе", — отметил он на заседании правительства, добавив, что планы подготовки пересмотрят.
Развожаев подчеркнул, что формат праздничных мероприятий будут обсуждать на следующей неделе, отказываться от них не планируют. По его словам, возможно проведение "маленьких парадов" у окон ветеранов.
Ранее Лайф писал, что в Севастополе не будут проводить шествие "Бессмертного полка" в День Победы. Напомним, в целях безопасности в ряде российских регионов отменили Парад Победы 9 Мая. Такое решение приняли в Курской области, Крыму и Белгороде. При этом главный Парад Победы, как и в предыдущие годы, состоится 9 Мая на Красной площади в Москве. Генеральная репетиция мероприятия пройдёт двумя днями ранее.