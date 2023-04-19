Жителям Курской области в День Победы предложили повесить портреты родственников на окна
Старовойт предложил жителям Курской области новый формат "Бессмертного полка"
В День Победы жители Курской области могут принять участие в акции "Бессмертный полк" не как обычно, а повесить портреты погибших в ВОВ родственников на окна и балконы домов. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт, напомнив, что парад и запуск салютов 9 Мая в области проводиться не будут по соображениям безопасности.
"Предлагаю провести акцию "Бессмертный полк" в новом формате. Давайте вывесим портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на окна и балконы домов, стёкла личных автомобилей, разместим их на страницах в социальных сетях", — заявил Старовойт в телеграм-канале.
Напомним, что в целях безопасности в Курской области отменили Парад Победы 9 Мая. Аналогичное решение приняли ещё в Крыму и Севастополе, Белгороде. При этом главный Парад Победы, как и в предыдущие годы, состоится 9 Мая на Красной площади в Москве. Генеральная репетиция мероприятия пройдёт двумя днями ранее.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY