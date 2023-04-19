Жителям Курской области в День Победы предложили повесить портреты родственников на окна

В День Победы жители Курской области могут принять участие в акции "Бессмертный полк" не как обычно, а повесить портреты погибших в ВОВ родственников на окна и балконы домов. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт, напомнив, что парад и запуск салютов 9 Мая в области проводиться не будут по соображениям безопасности.