В Калуге отказались от проведения военного парада и салюта в честь Дня Победы
В Калуге отменили парад и салют в честь Дня Победы. Об этом сообщили в городской управе.
"Парада не будет, таковы рекомендации по линии антитеррора. И фейерверка не планируется — в соответствии с рекомендациями вышестоящих органов государственной власти", — сказал представитель управы в беседе с РИА "Новости".
Праздновать День Победы в Калуге будут на Театральной площади, там пройдёт концертно-театрализованное действо "Песни к Победе".
Ранее Лайф писал о том, что от проведения парада в День Победы отказались в Севастополе. Также военный парад и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности отменили в Крыму.
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