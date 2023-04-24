В Калуге отказались от проведения военного парада и салюта в честь Дня Победы

В Калуге отменили парад и салют в честь Дня Победы. Об этом сообщили в городской управе.

"Парада не будет, таковы рекомендации по линии антитеррора. И фейерверка не планируется — в соответствии с рекомендациями вышестоящих органов государственной власти", — сказал представитель управы в беседе с РИА "Новости".