Минобороны раскрыло детали удара высокоточным оружием по резервам ВСУ в ночь на 9 мая
МО: Ночью 9 мая ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по резервам противника
Российские войска нанесли удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по резервам противника, а также складам боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью Вооружёнными силами РФ нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. Цели удара достигнуты", — сказал Конашенков на брифинге.
Представитель Минобороны добавил, что все назначенные объекты поражены. В результате ударов удалось пресечь выдвижение резервов, а также доставку боеприпасов в районы ведения боевых действий.
Ранее в Минобороны сообщили, что военные группировки "Запад" уничтожили две украинские ДРГ на Купянском направлении. Также армейская авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава 119-й и 127-й отдельных бригад теробороны в районах населённых пунктов Красный Хутор, Веселовка, Охримовка.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ