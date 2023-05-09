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Опубликовано 9 мая 2023, 11:47
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Минобороны раскрыло детали удара высокоточным оружием по резервам ВСУ в ночь на 9 мая

МО: Ночью 9 мая ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по резервам противника

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по резервам противника, а также складам боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами РФ нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. Цели удара достигнуты", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны добавил, что все назначенные объекты поражены. В результате ударов удалось пресечь выдвижение резервов, а также доставку боеприпасов в районы ведения боевых действий.

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Ранее в Минобороны сообщили, что военные группировки "Запад" уничтожили две украинские ДРГ на Купянском направлении. Также армейская авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава 119-й и 127-й отдельных бригад теробороны в районах населённых пунктов Красный Хутор, Веселовка, Охримовка.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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