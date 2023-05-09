Минобороны раскрыло детали удара высокоточным оружием по резервам ВСУ в ночь на 9 мая

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по резервам противника, а также складам боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами РФ нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. Цели удара достигнуты", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны добавил, что все назначенные объекты поражены. В результате ударов удалось пресечь выдвижение резервов, а также доставку боеприпасов в районы ведения боевых действий.