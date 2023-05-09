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9 мая, 03:18

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и области

<p>Фото, предположительно, с места взрывов в Киеве. Обложка ©<a href="https://t.me/shot_shot/51133" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Фото, предположительно, с места взрывов в Киеве. Обложка © SHOT

В украинских пабликах сообщают о взрывах в Киеве и области. Их причины неизвестны, так как официального подтверждения от властей украинской столицы пока не поступало.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что некий объект летит в воздухе. За ним идёт столб дыма.

На Украине сообщили о взрывах в трёх областях страны

На Украине сообщили о взрывах в трёх областях страны

Ранее Лайф писал, что режим воздушной тревоги действует по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Судя по ним, в 04:45 по Москве сирены сработали в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской и Тернопольской областях.

Оксана Попова
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