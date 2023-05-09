Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и области

В украинских пабликах сообщают о взрывах в Киеве и области. Их причины неизвестны, так как официального подтверждения от властей украинской столицы пока не поступало.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что некий объект летит в воздухе. За ним идёт столб дыма.