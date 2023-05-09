Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и области
Фото, предположительно, с места взрывов в Киеве. Обложка © SHOT
В украинских пабликах сообщают о взрывах в Киеве и области. Их причины неизвестны, так как официального подтверждения от властей украинской столицы пока не поступало.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что некий объект летит в воздухе. За ним идёт столб дыма.
Ранее Лайф писал, что режим воздушной тревоги действует по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Судя по ним, в 04:45 по Москве сирены сработали в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской и Тернопольской областях.