Режим воздушной тревоги действует по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Судя по данным, в 04:45 по Москве сирены сработали в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской и Тернопольской областях.

В украинских регионах воздушная тревога объявлялась во вторник, 5 мая, с 03:33 по Москве. Поначалу она распространялась только на юг и восток страны, позже — на Киев, центральные и северные области.