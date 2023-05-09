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9 мая, 02:45

Режим воздушной тревоги действует по всей территории Украины

Режим воздушной тревоги действует по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Судя по данным, в 04:45 по Москве сирены сработали в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской и Тернопольской областях.

В Британии забили тревогу из-за угрозы с Украины

В Британии забили тревогу из-за угрозы с Украины

В украинских регионах воздушная тревога объявлялась во вторник, 5 мая, с 03:33 по Москве. Поначалу она распространялась только на юг и восток страны, позже — на Киев, центральные и северные области.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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