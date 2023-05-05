Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей Украины
Воздушная тревога звучит в Киеве и ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Так, около 16:40 тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
А накануне в небе над центром Киева заметили беспилотник, его сбила украинская система ПВО. Позже стало известно, что военные Украины сбили свой же дрон Bayraktar TB2.
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