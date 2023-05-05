КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 14:15

Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей Украины

Воздушная тревога звучит в Киеве и ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Так, около 16:40 тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

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А накануне в небе над центром Киева заметили беспилотник, его сбила украинская система ПВО. Позже стало известно, что военные Украины сбили свой же дрон Bayraktar TB2.

Обложка ©

Getty Images / Oleksii Chumachenko / SOPA Images / LightRocket

Александра Вишнякова
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