Появились кадры с кружащими над центром Киева беспилотниками
Украинские СМИ сообщили о нескольких беспилотниках над Киевом
Беспилотник над Киевом. Обложка © T.me / stranaua
Сразу несколько беспилотников заметили в небе в центре Киева, их пытается сбить украинская ПВО. Кадры с налётом дронов публикуют украинские СМИ. Мэр Киева Виталий Кличко на фоне этих сообщений заявил о взрыве и пожаре в Соломенском районе на юго-западе города.
"Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы", — написал Кличко в своём телеграм-канале и добавил, что на место едут экстренные службы. Возгорание произошло также на небольшой площади в Печерском районе.
Ранее сегодня в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.