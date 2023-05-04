КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 18:28

Появились кадры с кружащими над центром Киева беспилотниками

Украинские СМИ сообщили о нескольких беспилотниках над Киевом

<p>Беспилотник над Киевом. Обложка © T.me / stranaua</p>

Беспилотник над Киевом. Обложка © T.me / stranaua

Сразу несколько беспилотников заметили в небе в центре Киева, их пытается сбить украинская ПВО. Кадры с налётом дронов публикуют украинские СМИ. Мэр Киева Виталий Кличко на фоне этих сообщений заявил о взрыве и пожаре в Соломенском районе на юго-западе города.

"Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы", — написал Кличко в своём телеграм-канале и добавил, что на место едут экстренные службы. Возгорание произошло также на небольшой площади в Печерском районе.

Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины

Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины

Ранее сегодня в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

Андрей Бражников
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