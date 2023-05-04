Появились кадры с кружащими над центром Киева беспилотниками

Сразу несколько беспилотников заметили в небе в центре Киева, их пытается сбить украинская ПВО. Кадры с налётом дронов публикуют украинские СМИ. Мэр Киева Виталий Кличко на фоне этих сообщений заявил о взрыве и пожаре в Соломенском районе на юго-западе города.

"Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы", — написал Кличко в своём телеграм-канале и добавил, что на место едут экстренные службы. Возгорание произошло также на небольшой площади в Печерском районе.