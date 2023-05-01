Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины

Объявленная в некоторых районах Украины в ночь на 1 мая воздушная тревога распространилась на всю территорию страны. Об этом сообщает официальный ресурс для оповещения населения.

Изначально сирены прозвучали на юге и востоке Украины, затем тревога распространилась также на центральную и западную части страны.