Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины
Объявленная в некоторых районах Украины в ночь на 1 мая воздушная тревога распространилась на всю территорию страны. Об этом сообщает официальный ресурс для оповещения населения.
Изначально сирены прозвучали на юге и востоке Украины, затем тревога распространилась также на центральную и западную части страны.
Ранее Лайф писал, что украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде Днепропетровской области. Что послужило причиной взрыва, пока не известно, официальной информации от властей о разрушениях также не поступало.
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