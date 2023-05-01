КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 02:52

Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины

Объявленная в некоторых районах Украины в ночь на 1 мая воздушная тревога распространилась на всю территорию страны. Об этом сообщает официальный ресурс для оповещения населения.

Изначально сирены прозвучали на юге и востоке Украины, затем тревога распространилась также на центральную и западную части страны.

Взрыв повредил стратегический объект на Украине

Взрыв повредил стратегический объект на Украине

Ранее Лайф писал, что украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде Днепропетровской области. Что послужило причиной взрыва, пока не известно, официальной информации от властей о разрушениях также не поступало.

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Арина Родионова
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