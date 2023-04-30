На Украине сообщили о взрыве в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Павлограде Днепропетровской области в воскресенье вечером. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Что послужило причиной взрыва, пока не известно, официальной информации от властей о разрушениях также не поступало. Как пишет телеграм-канал SHOT, по предварительным данным, произошло возгорание железнодорожного узла, через который ВСУ перебрасывали войска.