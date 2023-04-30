На Украине сообщили о взрыве в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде Днепропетровской области
Пожар в Днепропетровской области. Обложка © t.me / "Политика страны"
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Павлограде Днепропетровской области в воскресенье вечером. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
Что послужило причиной взрыва, пока не известно, официальной информации от властей о разрушениях также не поступало. Как пишет телеграм-канал SHOT, по предварительным данным, произошло возгорание железнодорожного узла, через который ВСУ перебрасывали войска.
Ранее Лайф рассказывал, что вечером 19 апреля в небе над Киевом заметили несколько ярких вспышек. Объявлялась воздушная тревога. Затем власти города заявили, что это якобы было падение спутника NASA, однако в американском космическом агентстве информацию опровергли.