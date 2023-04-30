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30 апреля, 20:28

На Украине сообщили о взрыве в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде Днепропетровской области

<p>Пожар в Днепропетровской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/stranaua" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Политика страны"</a></p>

Пожар в Днепропетровской области. Обложка © t.me / "Политика страны"

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Павлограде Днепропетровской области в воскресенье вечером. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Что послужило причиной взрыва, пока не известно, официальной информации от властей о разрушениях также не поступало. Как пишет телеграм-канал SHOT, по предварительным данным, произошло возгорание железнодорожного узла, через который ВСУ перебрасывали войска.

Взрыв повредил стратегический объект на Украине

Взрыв повредил стратегический объект на Украине

Ранее Лайф рассказывал, что вечером 19 апреля в небе над Киевом заметили несколько ярких вспышек. Объявлялась воздушная тревога. Затем власти города заявили, что это якобы было падение спутника NASA, однако в американском космическом агентстве информацию опровергли.

Оксана Попова
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