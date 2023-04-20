В NASA ответили на заявления, что над Киевом упал спутник США
В NASA опровергли заявления о падении американского спутника над Киевом
Спутник RHESSI. Графика © NASA
Заявления из Киева о том, что над городом якобы упал американский спутник, недостоверны. Так соответствующие утверждения прокомментировали в NASA.
Яркая вспышка в небе над Киевом. Видео © Telegram / "Страна"
"Мы отслеживаем спутник NASA под названием RHESSI… который в настоящее время остаётся на орбите", — приводит РИА "Новости" слова представителя американского космического агентства.
Он добавил, что NASA по этому спутнику работает с Пентагоном. Ожидается, что аппарат войдёт в атмосферу Земли примерно в 20:50 по восточному времени 19 апреля (03:50 мск 20 апреля).
"Риск вреда кому-либо на Земле низок", — подчеркнули в NASA.
Как рассказывал Лайф, вечером 19 апреля в небе над Киевом было замечено несколько ярких вспышек. Жители города наблюдали, как упал некий объект. Была объявлена воздушная тревога. Затем власти города заявили, что это было падение спутника NASA.