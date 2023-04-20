В NASA ответили на заявления, что над Киевом упал спутник США

Заявления из Киева о том, что над городом якобы упал американский спутник, недостоверны. Так соответствующие утверждения прокомментировали в NASA.

Яркая вспышка в небе над Киевом. Видео © Telegram / "Страна"

"Мы отслеживаем спутник NASA под названием RHESSI… который в настоящее время остаётся на орбите", — приводит РИА "Новости" слова представителя американского космического агентства.

Он добавил, что NASA по этому спутнику работает с Пентагоном. Ожидается, что аппарат войдёт в атмосферу Земли примерно в 20:50 по восточному времени 19 апреля (03:50 мск 20 апреля).

"Риск вреда кому-либо на Земле низок", — подчеркнули в NASA.