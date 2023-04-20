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19 апреля, 23:26

В NASA ответили на заявления, что над Киевом упал спутник США

В NASA опровергли заявления о падении американского спутника над Киевом

<p>Спутник RHESSI. Графика © NASA</p>

Спутник RHESSI. Графика © NASA

Заявления из Киева о том, что над городом якобы упал американский спутник, недостоверны. Так соответствующие утверждения прокомментировали в NASA.

Яркая вспышка в небе над Киевом. Видео © Telegram / "Страна"

"Мы отслеживаем спутник NASA под названием RHESSI… который в настоящее время остаётся на орбите", приводит РИА "Новости" слова представителя американского космического агентства.

Он добавил, что NASA по этому спутнику работает с Пентагоном. Ожидается, что аппарат войдёт в атмосферу Земли примерно в 20:50 по восточному времени 19 апреля (03:50 мск 20 апреля).

"Риск вреда кому-либо на Земле низок", — подчеркнули в NASA.

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Как рассказывал Лайф, вечером 19 апреля в небе над Киевом было замечено несколько ярких вспышек. Жители города наблюдали, как упал некий объект. Была объявлена воздушная тревога. Затем власти города заявили, что это было падение спутника NASA.

Андрей Григорьев
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