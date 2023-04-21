КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

21 апреля, 09:20

Взрыв повредил стратегический объект на Украине

В Винницкой области Украины взрыв повредил объект стратегической инфраструктуры

В Винницкой области взрывом повредило объект стратегической инфраструктуры, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.

"В нашем регионе есть попадание в объект инфраструктуры — в Винницкой области", — уточнила она в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Глава военной администрации (ОВА) региона Сергей Борзов в телеграм-канале написал, что на стратегическом объекте вспыхнул пожар.

Глава Еврокомиссии пряталась в подвале во время визита в Киев

Глава Еврокомиссии пряталась в подвале во время визита в Киев

А вечером 19 апреля в небе над Киевом заметили несколько ярких вспышек. Объявлялась воздушная тревога. Затем власти города заявили, что это якобы было падение спутника NASA, однако в американском космическом агентстве это опровергли.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров