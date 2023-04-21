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Регион
Опубликовано 21 апреля 2023, 09:20
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Взрыв повредил стратегический объект на Украине

В Винницкой области Украины взрыв повредил объект стратегической инфраструктуры

В Винницкой области взрывом повредило объект стратегической инфраструктуры, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.

"В нашем регионе есть попадание в объект инфраструктуры — в Винницкой области", — уточнила она в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Глава военной администрации (ОВА) региона Сергей Борзов в телеграм-канале написал, что на стратегическом объекте вспыхнул пожар.

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А вечером 19 апреля в небе над Киевом заметили несколько ярких вспышек. Объявлялась воздушная тревога. Затем власти города заявили, что это якобы было падение спутника NASA, однако в американском космическом агентстве это опровергли.

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Андрей Бражников
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