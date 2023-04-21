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Опубликовано 21 апреля 2023, 07:24
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Глава Еврокомиссии пряталась в подвале во время визита в Киев

Financial Times: Воздушная тревога в Киеве загнала Урсулу фон дер Ляйен в подвал

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев в начале февраля укрывалась в подвале из-за воздушной тревоги. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times.

"Встречи были ненадолго прерваны, когда над украинской столицей прозвучали сирены воздушной тревоги, заставив председателя комиссии укрыться в подвале", — говорится в статье издания.

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К слову, о том, как воздушная тревога загнала европейских дипломатов в бомбоубежище, ранее рассказывала и сама фон дер Ляйен. Она делилась воспоминаниями, как вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем они посетили почтовое отделение, куда пришли много людей, чтобы заменить свои старые электрические лампочки на современные LED-лампы, пожертвованные Украине Евросоюзом. В этот момент, заявила госпожа фон дер Ляйен, и прозвучала тревога.

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ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Марина Калегина
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