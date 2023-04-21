Глава Еврокомиссии пряталась в подвале во время визита в Киев
Financial Times: Воздушная тревога в Киеве загнала Урсулу фон дер Ляйен в подвал
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев в начале февраля укрывалась в подвале из-за воздушной тревоги. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times.
"Встречи были ненадолго прерваны, когда над украинской столицей прозвучали сирены воздушной тревоги, заставив председателя комиссии укрыться в подвале", — говорится в статье издания.
К слову, о том, как воздушная тревога загнала европейских дипломатов в бомбоубежище, ранее рассказывала и сама фон дер Ляйен. Она делилась воспоминаниями, как вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем они посетили почтовое отделение, куда пришли много людей, чтобы заменить свои старые электрические лампочки на современные LED-лампы, пожертвованные Украине Евросоюзом. В этот момент, заявила госпожа фон дер Ляйен, и прозвучала тревога.
ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND