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7 мая, 21:37

На Украине сообщили о взрывах в трёх областях страны

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской, Киевской и Черниговской областях

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской, Киевской и Черниговской областях. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в ряде регионов страны начал действовать режим воздушной тревоги.

Предположительно, мощнейшая вспышка от взрыва в Одессе. Видео © Социальные сети

В украинских пабликах распространились кадры, на которых, предположительно, видна мощнейшая вспышка от взрыва в Одессе. Пишут, что после этого начался сильный пожар. Что послужило причиной — неизвестно. Официальных сообщений властей по данному факту пока не было.

Появились кадры с кружащими над центром Киева беспилотниками

Появились кадры с кружащими над центром Киева беспилотниками

Ранее Лайф рассказывал, что вечером 19 апреля в небе над Киевом заметили несколько ярких вспышек. Объявлялась воздушная тревога. Затем власти города заявили, что это якобы было падение спутника NASA, однако в американском космическом агентстве информацию опровергли.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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