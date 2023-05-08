На Украине сообщили о взрывах в трёх областях страны

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской, Киевской и Черниговской областях. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в ряде регионов страны начал действовать режим воздушной тревоги.

В украинских пабликах распространились кадры, на которых, предположительно, видна мощнейшая вспышка от взрыва в Одессе. Пишут, что после этого начался сильный пожар. Что послужило причиной — неизвестно. Официальных сообщений властей по данному факту пока не было.