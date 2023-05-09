Украинский штурмовик Су-25 сбит в Херсонской области

Российские системы ПВО в рамках проведения спецоперации сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, за сутки российские войска сбили несколько снарядов, выпущенных из "Урагана" и HIMARS, и одну ракету "Точка-У".

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Белозёрка Херсонской области сбит самолёт Су-25 ВСУ. За сутки перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, а также одна тактическая ракета "Точка-У", — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районах Голиково (ЛНР), Спорное (ДНР), Ремовка в Запорожской области, в том числе в районе Белозёрка и Новая Маячка под Херсоном, ударами ВС РФ было уничтожено десять беспилотников ВСУ.