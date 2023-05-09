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Опубликовано 9 мая 2023, 11:52
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Минобороны РФ сообщило о неутихающих боях в Артёмовске

Минобороны РФ: Штурмовые отряды продолжали бои в Артёмовске в течение суток

В западной части Артёмовска (Бахмут) в течение минувших суток продолжали бои штурмовые отряды. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артёмовска. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали содействие, сковывая действия противника на флангах", — отметил он.

Он также указал, что благодаря ударам российских войск в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка в ДНР поражены подразделения противника. В этом районе за сутки было выполнено пять самолёто-вылетов, артиллерия группировки выполнила 73 огневые задачи, указал Конашенков.

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Ранее Лайф писал о том, что российские военные за сутки уничтожили на Донецком направлении более 380 бойцов ВСУ, а также иностранных наёмников.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Илья Суриков
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