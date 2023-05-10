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Опубликовано 10 мая 2023, 11:37
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Войска РФ сбили украинский истребитель Су-27 в небе над Харьковской областью

Силы ПВО РФ сбили украинский Су-27 и снаряды РСЗО HIMARS в Харьковской области

Украинский Су-27 был подбит силами противовоздушной обороны Российской армии в небе над Харьковской областью. Истребитель упал неподалёку от города Изюм. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, российские войска за минувшие сутки перехватили четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, а также ликвидировали несколько беспилотников в небе над ДНР, ЛНР и Запорожской областью.

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Накануне сообщалось, что российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Херсонской областью.

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Максим Плетнёв
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