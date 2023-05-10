Войска РФ сбили украинский истребитель Су-27 в небе над Харьковской областью
Силы ПВО РФ сбили украинский Су-27 и снаряды РСЗО HIMARS в Харьковской области
Украинский Су-27 был подбит силами противовоздушной обороны Российской армии в небе над Харьковской областью. Истребитель упал неподалёку от города Изюм. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — сказал он.
Кроме того, по словам Конашенкова, российские войска за минувшие сутки перехватили четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, а также ликвидировали несколько беспилотников в небе над ДНР, ЛНР и Запорожской областью.
Накануне сообщалось, что российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Херсонской областью.
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