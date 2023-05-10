Войска РФ сбили украинский истребитель Су-27 в небе над Харьковской областью

Украинский Су-27 был подбит силами противовоздушной обороны Российской армии в небе над Харьковской областью. Истребитель упал неподалёку от города Изюм. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, российские войска за минувшие сутки перехватили четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, а также ликвидировали несколько беспилотников в небе над ДНР, ЛНР и Запорожской областью.